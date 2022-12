Poetin: “Risico op kernoorlog is toegenomen, maar Rusland is niet gek geworden”

Tijdens een vergadering, die op televisie werd uitgezonden, sprak de Russische president zich uit over een mogelijke escalatie van het conflict met kernwapens. Volgens hem neemt het risico van een nucleaire oorlog inderdaad toe. “Maar Rusland is niet gek geworden”, aldus Poetin. “Rusland zal zijn grondgebied en dat van zijn bondgenoten echter met alle beschikbare middelen verdedigen.” Hij wees erop dat niet Rusland, maar de Verenigde Staten kernwapens in andere landen hebben geplaatst.

De Russische president sprak zich ook uit over de mobilisatie. Van de 300.000 soldaten die Rusland bij de “gedeeltelijke mobilisatie” van september heeft opgeroepen, bevindt bijna de helft, of 150.000 man, zich in Oekraïne. Van die groep zijn er 77.000 momenteel ook actief in gevechtseenheden. Het is niet bekend wat de rest dan uitvoert.

“Geen nieuwe mobilisatie”

Hij probeerde tijdens zijn toespraak de geruchten van een nieuwe mobilisatie de kop in te drukken. “Een nieuwe mobilisatie komt er niet”, beloofde Poetin nogmaals. Bij de afkondiging van de vorige mobilisatie trokken honderdduizenden Russen al naar het buitenland. Maar dat desertie een probleem is, ontkent de Russische leider. “Zijn er mensen die hun stellingen verlaten hebben? Ja, dat is gebeurd, maar dat zijn er minder en minder nu.”

Volgens hem kan de oorlog ook nog “lang” duren. Wat hij met lang bedoelde? Dat is nog een vraagteken. Hij stond vooral stil bij de “belangrijke resultaten" van “de speciale militaire operatie”. Een van die resultaten is de aanhechting bij Rusland van vier Oekraïense regio’s, vindt Poetin. Vandaag controleren de Russen echter nog maar een deel van die regio’s. En dat de Zee van Azov volgens Poetin nu een Russische binnenzee geworden is, is een “ernstige zaak”.

De Russische president gebruikte de zitting van zijn eigen Mensenrechtenraad ook om nog eens uit te halen naar de VN, andere internationale organisaties en de westerse media. Die zouden blijk geven van een anti-Russische houding. “Pas na de start van de speciale militaire operatie, zagen de Mensenrechtenraad van de VN, de Raad van Europa en andere zogenaamde mensenrechtenorganisaties plotseling ‘het licht’ en begonnen zij schaamteloos hun cynische vooringenomenheid te demonstreren”, vindt Poetin.

Buitenlandse media verspreiden dan weer “verachtelijke onwaarheden en flagrante leugens” over het Russisch offensief, meent Poetin, die verder nog “hun openlijk racisme en hun agressieve russofobie” hekelde.

