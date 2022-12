Poetin rijdt zelf over Krimbrug, die in oktober deels werd vernield

Kan Oekraïne de Krim heroveren? Dit zijn de opties en de valkuilen: “Het kan eindigen in waar bloedbad”

Vladimir Poetin had zich voorgenomen om Oekraïne in tien dagen te veroveren. Nu, negen maanden later, worstelt het Russische leger om het grondgebied dat het heeft kunnen innemen, vast te houden. Gesterkt door zijn militaire successen streeft Oekraïne er nu naar om alle bezette gebieden te heroveren, inclusief de Donbas en de Krim. Is dit überhaupt mogelijk en wat zijn de valkuilen? “Een Oekraïense poging om de Krim te heroveren zal zeer complex zijn en mogelijk eindigen in een bloedbad. En op westerse steun kan nauwelijks worden gerekend”, schrijft ‘The Economist’ in een uitgebreide analyse.

17:20