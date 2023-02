Poetin "rekt tijd" en denkt dat hij Oekraïne "naar onderhandelingstafel kan bombarderen", volgens Estse inlichtingendienst

Verenigd Koninkrijk Kaylea (16) overleed aan obesitas door verwaarlo­zing, ouders schuldig aan doodslag: “Ze leefde in dierlijke omstandig­he­den”

In Wales is een 45-jarige man schuldig bevonden aan de dood van zijn 16-jarige dochter. Het slachtoffer, Kaylea Titford, werd in oktober 2020 dood aangetroffen in haar woning. Volgens de politie leefde de tiener, die in een rolstoel zat, in omstandigheden die “zelfs voor een dier ongeschikt waren”. Kaylea’s moeder, de 40-jarige Sarah Lloyd-Jones, gaf in december al toe dat ze haar dochter ernstig verwaarloosde. Maar vader Alun Titford (45) bleef dat tot nu toe ontkennen.

8:02