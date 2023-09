Poetin: “Rechtszaken tegen Trump zijn politiek gemotiveerd”

Trump wil dat rechter zichzelf diskwalifi­ceert in zaak over manipula­tie verkie­zings­uit­slag

Voormalig Amerikaans president Donald Trump probeert de federale rechter in Washington te laten diskwalificeren die het proces leidt over de pogingen van Trump om de verkiezingsuitslag in 2020 te manipuleren. De kans op succes is echter klein: het is diezelfde rechter die over dat verzoek zal oordelen.