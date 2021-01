Poetin reageert op film van Navalny over “zijn” paleis: “Niet van mij”

PARIJS Zinloos geweld op Yuriy (15) schokt Frankrijk

12:17 In Frankrijk is grote verontwaardiging ontstaan na weerzinwekkend zinloos geweld waarbij een 15-jarige tiener zwaargewond raakte en dagenlang in coma lag. Yuriy Kruchenyk, van Oekraïense komaf, werd op 15 januari door een groep jongeren in een Parijse wijk in elkaar geslagen. Een beveiligingscamera heeft de geweldsdaad gefilmd, de beelden gaan rond op sociale media.