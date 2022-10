Poetin plant voorlopig geen “massale” aanvallen op Oekraïne, gesprekken met Biden “niet nodig”

De Russische president Vladimir Poetin heeft gezegd dat hij geen nieuwe “massale” aanvallen op Oekraïne plant. Begin deze week bombardeerde Rusland meerdere steden in Oekraïne als vergelding voor de gedeeltelijke vernieling van de Krimbrug, waarvoor Poetin Kiev de schuld geeft. “In de onmiddellijke toekomst is er geen behoefte aan massale aanvallen. Op dit moment zijn er andere doelen. Daarna zullen we wel zien”, zei hij op een persconferentie na een regionale top in Kazachstan.

De Russische president verzekerde dat hij “Oekraïne niet wil vernietigen”. Poetin is bovendien niet van plan om de “gedeeltelijke” mobilisatie die hij drie weken geleden aankondigde, uit te breiden en meldde dat tot nu toe 222.000 mannen zijn gerekruteerd.

“Er is niets anders gepland. Er is geen voorstel ontvangen van het ministerie van Defensie en ik zie daartoe ook geen noodzaak in de nabije toekomst”, aldus het staatshoofd, die eraan toevoegde dat hij verwachtte dat de mobilisatie “binnen twee weken” voorbij zal zijn. Poetin gaf eveneens toe dat Rusland tegenslagen heeft geleden.

“Geen nood aan ontmoeting met Biden”

De Kremlinleider erkende voorts dat de landen van de voormalige USSR “bezorgd” zijn over het conflict in Oekraïne, na een gesprek met hun leiders tijdens de top van voormalige Sovjetrepublieken in Kazachstan. “Natuurlijk zijn de partners geïnteresseerd, maar ook bezorgd over de toekomst van de betrekkingen tussen Rusland en Oekraïne”, klonk het. “Maar dit heeft geen invloed op het karakter, de kwaliteit en de diepgang van de betrekkingen van Rusland met deze landen.”

Tot slot zei Poetin dat hij het nut niet inziet van gesprekken met zijn Amerikaanse ambtgenoot Joe Biden, zelfs niet in het kader van de G20-top. “Ik zie de noodzaak niet, er is op dit moment geen platform voor onderhandelingen”, zei hij. De Russische president heeft naar eigen zeggen ook nog niet besloten of hij de voor november geplande top in Bali zal bijwonen.

