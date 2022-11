Poetin plant mogelijk 'false flag'-operatie op eigen grondgebied

Musk zag fortuin dit jaar met 100 miljard krimpen, maar hij blijft nog net rijkste man ter wereld

Elon Musk heeft zijn fortuin in 2022 aanzienlijk zien inkrimpen. Het verlies is voor de eerste keer zelfs over de kaap van de 100 miljard dollar (97 miljard euro) gegaan. Dat schrijft zakenkrant ‘Bloomberg’ op basis van haar gelijknamige miljardairsindex. Oorzaak is de duik die de aandelen van Musks autobedrijf Tesla maakten. Hun waarde staat nu op het laagste niveau in twee jaar.

