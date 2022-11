Poetin plant mogelijk 'false flag'-operatie op eigen grondgebied: dit is waarom

Lichaam van Nederland­se Silvana Heber (36) gevonden in Brabants bosgebied: “We zijn diepbe­droefd door dit bericht”

De politie heeft dinsdagavond na een zoekactie het lichaam gevonden van de vermiste Silvana Heber uit Hoogeloon. Dit is rond 23 uur gebeurd in een bosgebied in Noord-Brabant. Na onderzoek bevestigde de politie vanmorgen dat het inderdaad om het lichaam van Heber ging. “We zijn zwaar getroffen en diepbedroefd”, aldus de nabestaanden in een verklaring.

11:55