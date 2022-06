Poetin plant deelname aan G20-top in Bali

UPDATE Abortuswet­ge­ving VS na halve eeuw terugge­draaid: politieke kleur deelstaat bepaalt voorwaar­den

De abortuswetgeving in de Verenigde Staten is na een halve eeuw teruggedraaid. Het Hooggerechtshof heeft beslist dat de vijftig staten in de VS afzonderlijk kunnen bepalen of zij abortus toestaan of niet. In hoeveel staten zal abortus waarschijnlijk verboden worden? En waarom heeft het Hooggerechtshof deze beslissing genomen?

25 juni