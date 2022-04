Poetin ontvangt secretaris-generaal van VN dinsdag in Moskou

Guterres reist in het kader van verhoogde vredesinspanningen naar Moskou. De VN-topman had eerder om een ontmoeting met Poetin gevraagd. Hij had brieven naar de vertegenwoordigingen van Rusland en Oekraïne bij de VN gestuurd om te vragen hem in de hoofdstad van hun landen te ontvangen. Er moeten "dringend stappen" gezet worden om de vrede in Oekraïne te herstellen, schreef hij. De VN-topman riep al meermaals tot een staakt-het-vuren in de oorlog op.