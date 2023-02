Poetin ontvangt Chinese topdiplomaat Wang Yi in Kremlin

Gerechte­lijk onderzoek geopend na dood van migrant in Noord-Fran­se Loon-Pla­ge

In Duinkerke heeft het parket een gerechtelijk onderzoek geopend nadat een migrant afgelopen week om het leven werd gebracht. De man, een dertiger en waarschijnlijk van Iraakse origine, werd op 14 februari in het hoofd geschoten in een migrantenkamp in de gemeente Loon-Plage, zegt het parket.