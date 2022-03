Poetin onthult eisen voor beëindigen oorlog in gesprek met Turkse president

Westerse landen negeerden alarmbel­len over conflict: “Deze oorlog is het resultaat van 30 jaar wegkijken”

De opbouw naar de oorlog in Oekraïne is al jaren bezig en toch hebben we alarmbellen genegeerd waardoor we het conflict niet zagen aankomen. Daarop wezen VUB-professoren Alexander Mattelaer en Jonathan Holslag tijdens een panelgesprek op de Brusselse universiteit. "Deze oorlog is het resultaat van 30 jaar wegkijken, opportunisme en het censureren van informatie van diplomaten", aldus Holslag.

