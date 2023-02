Poetin ondertekent wet die nucleair ontwapeningsverdrag formeel opschort

De Russische president Vladimir Poetin heeft met de ondertekening van een nieuwe wet nu ook formeel het New START-verdrag met de Verenigde Staten opgeschort. Dat laat het Kremlin dinsdag weten. New START was het laatste belangrijke nucleaire ontwapeningsverdrag tussen de Russen en de Amerikanen.

KIJK. Poetin: “Rusland schort nucleair ontwapeningsverdrag VS op”

In zijn toespraak over de staat van het land, vorige week, had Poetin de opschorting al aangekondigd, al benadrukte hij tegelijk dat het niet om een terugtrekking ging. Eerder waarschuwde hij al dat een einde aan het akkoord zou kunnen leiden tot een nieuwe kernwapenwedloop. Voorlopig zal Rusland zich blijven houden aan de overeengekomen bovengrenzen voor kernwapens.

KIJK. Poetin kondigt aan dat Rusland kernwapenarsenaal gaat versterken

In een videoboodschap wat later kondigde Poetin wel aan dat Rusland van plan is om zijn nucleair arsenaal te versterken. “Op dit moment vechten onze strijders heldhaftig tegen het neonazisme dat in Oekraïne is ontstaan”, zei het staatshoofd. De Russische militairen moeten om die reden meer geavanceerde wapens ter beschikking hebben, klonk het. “En we zullen meer aandacht besteden aan de versterking van het nucleair arsenaal.”

New START?

New START (Strategic Arms Reduction Treaty) is het laatste overblijvende nucleaire wapenverdrag tussen Rusland en de VS. Het werd in 2021 met vijf jaar verlengd. Het werd oorspronkelijk ondertekend in 2010 en beperkt beide landen tot 1.550 operationele kernkoppen, een lager aantal dan in het originele START 1-verdrag, dat dateert uit 2002. Overleg over de uitvoering van het verdrag was al in 2021 opgeschort.