Poetin ondertekent wet die dienstplicht uitbreidt in Rusland

ANALYSE. Hoe ironisch genoeg net ‘westerse democratie’ de redding van Poetin kan worden

Het zou een ramp voor Oekraïne zijn als Donald Trump weer president wordt van de VS. Dat behoeft maar weinig uitleg. En er zijn nog andere landen waar verkiezingen binnenkort in Ruslands voordeel kunnen spelen. Landen die de Oekraïners nu nog voluit steunen, maar dat misschien veel minder doen als ze nieuwe machthebbers krijgen of ten prooi vallen aan chaos. Wij gingen na waar de democratie Vladimir Poetin cynisch genoeg zou kunnen redden.