Poetin ondertekent decreten die annexatie bezette Oekraïense gebieden moeten afronden

Waaraan dankt het Oekraïense leger zijn recente successen? “Lang zal het alleszins niet meer duren”

Er gaat bijna geen dag voorbij zonder dat de Oekraïense president Volodymyr Zelensky een nieuwe overwinning claimt op de Russen. Wat is daar aan de hand? Is het dankzij de westerse wapens dat zijn leger terreinwinst boekt? En wanneer stopt deze opmars? “De Oekraïners moeten snel zijn. Binnen een week of veertien dagen kan het niet meer”, zegt professor Luc De Vos.

7:00