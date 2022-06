“Poetin onderging behandeling voor vergevorderde kanker”

De Russische president Vladimir Poetin zou in april een behandeling voor vergevorderde kanker hebben ondergaan, zo beweert het Amerikaanse weekblad Newsweek. Het weekblad baseert zich op hoge functionarissen van drie Amerikaanse inlichtingendiensten. Die hebben bovendien bevestigd dat Poetin in maart wel degelijk een moordaanslag zou hebben overleefd.

Herbekijk: Steeds meer geruchten over ernstige ziekte Poetin

De gezondheid van de Russische president wordt intensief besproken binnen de Amerikaanse regering, nadat de inlichtingendiensten eind mei hun vierde evaluatie uitbrachten, schrijft Newsweek. Volgens het geheime rapport lijkt Poetin terug van weggeweest nadat hij in april een kankerbehandeling onderging. De inlichtingen bevestigen ook dat er in maart een moordaanslag op de president heeft plaatsgevonden, een bewering die eerder al bekend raakte. De hoge functionarissen zijn daarnaast bezorgd dat Poetin steeds meer paranoïde wordt over zijn machtsgreep, wat ook leidt tot een wankel en onvoorspelbaar verloop van de strijd in Oekraïne.

“Het einde nabij”

Die onvoorspelbaarheid maakt de kans op een nucleaire oorlog volgens de functionarissen echter minder waarschijnlijk. “Poetins greep is sterk, maar niet langer absoluut”, zegt een van de hogere inlichtingenofficieren. “Iedereen voelt dat het einde nabij is”, klinkt het voorts. De drie functionarissen waarschuwen ervoor dat de isolatie van de Russische president het moeilijker maakt voor de Amerikaanse inlichtingendiensten om Poetins gezondheidstoestand precies in te schatten. “Wat we weten, is dat er daar een ijsberg is, al zit die weliswaar in de mist”, zegt een van hen.

Bovendien zou een van de beste inlichtingenbronnen veel minder voor de hand liggen door de oorlog in Oekraïne. “Poetin heeft maar weinig ontmoetingen met buitenlandse leiders gehad”, luidt het, waardoor er amper of geen goede inzichten uit privéontmoetingen kunnen worden gewonnen. “De isolatie van Poetin zorgt dus voor meer speculatie.”

Verschillende diagnoses

De afgelopen maanden is er al volop gespeculeerd over de gezondheidstoestand van de Russische president. Analisten houden Poetin nauw in het oog en observeren elke handeling van het staatshoofd zodra hij in het openbaar verschijnt. Op basis daarvan staken er al verschillende geruchten de kop op. Zo kreeg Poetin al diverse potentiële diagnoses, van Parkinson tot kanker.

Eind mei ontkende de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov de beweringen en verzekerde hij dat de president “kerngezond” is. “Ik denk niet dat verstandige mensen in deze persoon tekenen van een ziekte of kwaal kunnen zien. Je kan het bewijs van zijn gezondheid op schermen zien, zijn toespraken lezen en beluisteren”, klonk het toen. De bronnen die Newsweek sprak, denken daar toch anders over. “Is Poetin ziek? Zeker en vast. Maar we moeten niet op zijn dood wachten om proactief te handelen. Een machtsvacuüm na Poetin zou zeer gevaarlijk kunnen zijn voor de wereld”, besluiten zij.