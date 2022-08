Poetin noemt Russische wapens "aanzienlijk beter" dan die van rivalen op grote militaire beurs

Aantal slachtof­fers ontplof­fing in Armeens winkelcen­trum loopt op tot 16, ook 60 gewonden

Het aantal dodelijke slachtoffers na de ontploffing op de Surmalu-groothandelsmarkt in de Armeense hoofdstad Jerevan is gestegen tot zestien. Dat meldt de civiele bescherming nadat reddingswerkers nog lichamen onder het puin hebben gehaald. Eerder was er sprake van zeven doden. Onder de dodelijke slachtoffers zijn ook een zwangere vrouw en een klein kind.

8:38