“Poetin moordenaar”: Russische journaliste die op tv protesteerde tegen oorlog met nieuw protestbord voor Kremlin gespot

Herbekijk hier hoe de voormalige medewerkster haar anti-oorlogboodschap toonde:

Ze plaatste vrijdag een video en foto op haar Telegram-kanaal waarop ze een protestbordje vasthoudt aan de oever van de Moskva, in hartje Moskou. Op de achtergrond is het Kremlin te zien aan de overkant van de rivier. “Poetin is een moordenaar”, zegt de poster. En ook: “Zijn soldaten zijn fascisten. 352 kinderen zijn gestorven. Hoeveel kinderen moeten er sterven voordat je stopt?”

De post zegt niet wanneer de beelden zijn opgenomen. Ook blijft onduidelijk hoelang Ovsyannikova met de poster in haar hand op de stoep stond en of ze werd opgemerkt door veiligheidstroepen die meestal snel ter plaatse zijn voor dit soort protesten. Zelf heeft ze in ieder geval geen aanhouding gemeld. De video toont een zwijgende blonde vrouw in een lichte broek en hoge hakken die een poster voor het Kremlin houdt. Voor haar liggen knuffels.

Ovsyannikova kreeg wereldwijde bekendheid door het aan de kaak stellen van de oorlog tegen Oekraïne. Toen hield ze haar plakkaat tijdens een live-uitzending van het Russische nieuws voor de camera van de studio en riep ze “Nee tegen de oorlog” en “Stop de oorlog. Geloof de propaganda niet. Er wordt tegen je gelogen.” De journaliste werd kort gearresteerd en beschuldigd van het in diskrediet brengen van het leger. Ze kwam er volgens insiders nog genadig vanaf met een boete van 3.000 roebel (bijna 260 euro), al kan ze nog steeds 15 jaar celstraf krijgen.

Marina Ovsjannikova kon afgelopen april nog naar Berlijn afreizen. Sinds haar protest bij de staatstelevisie werkte ze ook voor de Duitse krant DIE WELT. In sommige interviews zou Ovsyannikova zich ook hebben uitgesproken tegen westerse sancties tegen Rusland, wat her en der tot vragen leidde over haar redelijk inschikkelijke behandeling door de Russische autoriteiten.