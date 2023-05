Poetin misnoegd over droneaanval op Moskou: “Oekraïne wil Russen intimideren”

“Bij zonsopgang heeft een droneaanval lichte schade veroorzaakt aan verschillende gebouwen”, meldde de burgemeester van Moskou, Sergej Sobjanin, vanmorgen op Telegram. “Alle hulpdiensten van de stad zijn ter plaatse.” Er zouden geen zwaargewonden zijn gevallen. Twee personen hadden verzorging nodig, maar moesten niet naar het ziekenhuis worden gebracht.

Volgens het Russische ministerie van Defensie waren in totaal acht onbemande drones bij de aanval betrokken en werden alle toestellen geneutraliseerd. “Vanmorgen lanceerde het regime van Kiev een terroristische droneaanval op doelen in de stad Moskou”, aldus het ministerie. “Drie van de drones werden verstoord door elektronische oorlogssystemen, waarop ze de controle verloren en afweken van hun beoogde doelen. Nog eens vijf drones werden neergeschoten door het Pantsir-S grond-luchtraketsysteem in de regio Moskou.”

KIJK. Op sociale media werden vanmorgen al snel beelden van de aanval gedeeld

“Oekraïne wil Russen intimideren”

Volgens de Russische president Poetin wil Oekraïne Rusland “schrik aanjagen” met de aanval. “Het regime in Kiev heeft ervoor gekozen om Rusland schrik aan te jagen, om Russische burgers te intimideren”, reageerde hij.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov beweert dan weer dat Oekraïne westerse wapens voor de aanval heeft gebruikt. “Het lijdt geen twijfel dat het regime in Kiev al lang is overgestapt op regelrechte terroristische methoden. Daarvoor gebruiken ze de wapens die het Westen levert. De verklaringen van het Westen dat de geleverde wapens niet gebruikt mogen worden op het grondgebied van de Russische Federatie is een leugen”, aldus Lavrov.

Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov benadrukte dat het Russische luchtafweersysteem naar behoren heeft gewerkt. “Er zijn geen doden en op dit ogenblik is er geen enkele bedreiging voor de inwoners van Moskou en de regio”, klonk het.

Aanvalsgolf in Oekraïne

De aanval op de Russische hoofdstad komt op een moment dat Rusland Oekraïne massaal bestookt. Sinds het begin van de Russische aanvalsoorlog in februari 2022 zijn er in één maand tijd nog nooit zoveel drone- en raketaanvallen op Kiev geweest als deze maand.

De Russische hoofdstad is tijdens de oorlog nog maar zelden het doelwit van droneaanvallen geworden, in tegenstelling tot andere plekken in het land. Het is voorlopig nog onduidelijk wie achter de aanval zit.

Volledig scherm Een specialist bestudeert de schade. © AFP

Volledig scherm Een gebroken raam in een ander appartementsgebouw in Moskou. © REUTERS

Volledig scherm Politie en onderzoekers aan het werk in Moskou. © AFP

‘Valse vlag’-operatie

Oekraïne ontkent iets met de droneaanval te maken te hebben. “Natuurlijk zijn we verheugd om een ​​toename van het aantal aanvallen te zien en te voorspellen”, reageerde de Oekraïense adviseur Mykhailo Podolyak. “Maar uiteraard hebben wij daar niets mee te maken”, zei hij in het onlineprogramma ‘The Breakfast Show’.

Mogelijk gaat het om een Russische ‘valse vlag’-operatie. Eerder deze maand was het Kremlin in Moskou het nog doelwit van een “aanval met twee drones”. De drones konden worden neergehaald en er was geen sprake van schade of gewonden. De Russische autoriteiten bestempelden het incident als een aanslag op het leven van president Poetin. Kiev ontkende alle betrokkenheid.

KIJK. Begin deze maand zouden twee drones het Kremlin hebben proberen aan te vallen

