Poetin looft 'ongekend goede banden' met China bij top met Chinese president

Argentijn­se politie zoekt in allerijl naar versneden coke die 22 levens eiste, tachtig mensen opgenomen in ziekenhuis

De Argentijnse politie is in alle haast op zoek naar versneden cocaïne die al 22 levens eiste en ervoor zorgde dat ruim tachtig anderen in het ziekenhuis belandden. De gezondheidsautoriteiten hebben een "epidemiologische waarschuwing" afgekondigd vanwege de omvang van het probleem. Van de ruim tachtig mensen die na het consumeren van de versneden coke momenteel zijn opgenomen in tien verschillende ziekenhuizen, liggen er twintig aan de beademing.

