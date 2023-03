Poetin krijgt te horen dat nucleaire ijsbreker niet gebouwd kan worden zoals voorzien nadat Rusland zelf cruciale fabriek in Oekraïne bombardeerde

De Russische president Vladimir Poetin heeft te horen gekregen dat zijn prestigieuze nucleaire ijsbreker ‘Rossiya’ niet gebouwd kan worden zoals gepland. Dat meldt de Russische zakenkrant ‘Kommersant’. Oorzaak is dat de staalfabriek in Oekraïne die grote rompcomponenten voor het vlaggenschip moest maken, zwaar beschadigd is geraakt bij een bombardement. Dat werd uitgevoerd door Rusland zelf.

De staalfabriek in kwestie is Energomashspetsstal (EMSS). Ze is gevestigd in Kramatorsk, in het oosten van Oekraïne. Op 5 mei vorig jaar werden de productiegebouwen van de fabriek beschadigd bij een Russische raketaanval op de stad. Onder meer de elektrische staalsmelterij liep aanzienlijke schade op.

Het Russische ministerie van Defensie bracht vol trots verslag uit over de operatie en woordvoerder Igor Konashenkov meldde dat de Russische troepen “met uiterst nauwkeurige raketten” een groot munitiedepot van de Oekraïners hadden uitgeschakeld op de terreinen van EMSS.

Schade

De schade aan de werkplaatsen van EMSS was echter reëel en had een impact op de bestellingen bij de fabriek. Daar blijkt Rusland zelf nu ook het slachtoffer van te zijn. De bouw van de superkrachtige nucleaire ijsbreker ‘Rossiya’ zal niet in december 2027 klaar zijn zoals gepland, maar een pak later. En de kostprijs - aanvankelijk geraamd op 128 miljard roebel (1,54 miljard euro) - zal met 40 tot 60 procent omhoog gaan.

De ijsbreker wordt gebouwd op de grootste scheepswerf van Rusland. Het Zvezda Shipbuilding Complex is in handen van een groep investeerders, geleid door het Russische staatsoliebedrijf Rosneft. Half maart was nog maar 5 procent van de geplande werken klaar, in plaats van de voorziene 15 procent.

De ijsbreker zou de Noordelijke Zeeroute het hele jaar door mee bevaarbaar moeten houden. Die route maakt deel uit van de Noordoostpassage, van de Atlantische Oceaan naar de Grote Oceaan, de kortste zeeverbinding tussen Europees Rusland en het Russische Verre Oosten.

De route wordt onder meer gebruikt door schepen voor de export van koolwaterstoffen naar buitenlandse markten en vloeibaar aardgas.

