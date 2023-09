Poetin kondigt nieuwe ontmoeting met Chinese leider Xi Jinping aan

YouTube-ster die ouders advies gaf bij opvoeding opgesloten wegens kindermis­han­de­ling

In de VS is een YouTube-ster die aan miljoenen ouders advies gaf bij het opvoeden, gearresteerd wegens kindermishandeling. De vrouw, Ruby Franke, is bekend als oprichtster en drijvende kracht achter het YouTube-kanaal ‘8 Passengers’, waar ze samen met haar partner voor miljoenen kijkers vlogde over de opvoeding van haar zes kinderen.