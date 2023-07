Poetin: Kiev zit achter “terroristische aanslag” op Krimbrug - Rusland maakt einde aan graandeal

Poetin wil meer beveiliging Krimbrug na "terroristische aanval"

Het Kremlin liet eerder weten dat "het terroristische regime in Kiev" in de nacht van zondag op maandag een aanslag op de brug had gepleegd en dat een pijler was beschadigd. De Russische autoriteiten hadden het over een "noodsituatie" waarbij twee doden, een echtpaar, waren gevallen. Hun dochter is zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht, meldden Russische media.