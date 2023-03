Poetin keurt nieuwe wet goed (op vraag van Wagnerbaas): 15 jaar cel voor kritiek op vrijwilligers in leger

Poliovirus vastge­steld in Burundi: “Nationale noodsitua­tie op het vlak van de volksge­zond­heid”

De Burundese regering heeft "een nationale noodsituatie op het vlak van de volksgezondheid" uitgeroepen, nadat "voor het eerst in meer dan drie decennia" het poliovirus is vastgesteld in het land. Dat heeft de Afrikaanse tak van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vrijdag meegedeeld.