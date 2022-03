“Poetin is Rusland niet”: vanuit gevangenis roept Navalny alle Russen op tot massaal protest

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny roept de Russen via zijn Twitter-account op om massaal te protesteren tegen de invasie van Oekraïne. "Poetin is Rusland niet. Als er iets is waar Rusland op dit moment trots op kan zijn, dan is het op de 6.824 mensen die vastzitten omdat ze op straat zijn gekomen tegen de oorlog."

Navalny roept de Russen, niet alleen in Rusland en Wit-Rusland, maar ook elders in de wereld, op om elke weekdag te protesteren tegen de Russische invasie van Oekraïne op de belangrijkste stadspleinen en aan Russische ambassades, en om dat in het weekend telkens om 14 uur te doen.

"Laten we geen natie van bange, stille mensen worden. Of van lafaards die doen alsof ze de agressieve oorlog tegen Oekraïne, gestart door onze duidelijk gek geworden tsaar, niet merken", zegt Navalny. "Poetin (de Russische president, red.) is Rusland niet. Als er iets is waar we in Rusland trots op kunnen zijn, is het op die 6.824 mensen die werden opgepakt omdat ze — zonder enige oproep — de straten bezet hebben met protestborden tegen de oorlog.”

De 45-jarige Navalny wordt beschouwd als de belangrijkste Kremlincriticus. Hij zit al ruim een jaar opgesloten in een Russisch strafkamp. De oppositieleider riskeert nog eens tien jaar cel in een nieuwe rechtszaak die eerder deze maand tegen hem is gestart. De oproep verscheen woensdagvoormiddag in het Russisch en in het Engels op zijn Twitter-pagina.

