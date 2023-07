“Poetin is niet langer de stoerste man van het land”: dit is waarom hij verlamd leek tijdens Wagneropstand

Tijdens de eerste uren van de muiterij van de beruchte Wagnergroep leek Vladimir Poetin niet in staat om daadkrachtig op te treden. Gedurende het grootste deel van de dag kwamen er geen bevelen uit het Kremlin volgens Europese functionarissen. Nochtans was de Russische president minstens twee of drie dagen op voorhand gewaarschuwd door de Russische veiligheidsdiensten dat Prigozjin een mogelijke opstand aan het voorbereiden was, meldt ‘The Washington Post’.

De informatie van de inlichtingendiensten helpt om een van de grootse debacles onder Poetins bewind te verklaren, namelijk hoe de zwaarbewapende strijders van Prigozjin in staat waren om zo ver door te stoten in Rusland zonder tegenstand te ondervinden. Uiteindelijk werd de opstand beëindigd nadat er een deal was gemaakt tussen Prigozjin en Poetin, met de hulp van Alexander Loekasjenko, de president van Wit-Rusland.

“Poetin had nochtans voldoende tijd om te beslissen om de opstand de kop in te drukken nog voor hij was begonnen en de organisatoren te arresteren”, verklaarde een van de Europese veiligheidsfunctionarissen aan ‘The Washington Post’. “Toen de opstand op 24 juni begon, leken alle niveaus gewoon te verlamd om in te grijpen. Er heerste absolute ontzetting en verwarring. Lange tijd wisten ze niet hoe ze moesten reageren.”

KIJK. Wagnerleger trekt zich terug: overzicht van bewogen dag

“Op drift”

Het verslag van de impasse komt overeen met de uitlatingen van CIA-directeur William J. Burns vorige week. Hij zei dat de Russische veiligheidsdiensten, het leger en de besluitvormers gedurende de muiterij “op drift leken te zijn”.

Toen er uit het Kremlin geen orders kwamen, moesten lokale functionarissen zelf beslissingen nemen. Uiteindelijk besloten ze om niet in te grijpen. Met alle gevolgen van dien. “Het autoritaire systeem is erop gericht dat mensen zonder een heel duidelijk bevel van het leiderschap niets ondernemen. Als het leiderschap in chaos verkeert, is de situatie op het lokale niveau hetzelfde en vaak zelfs nog erger”, zei een hooggeplaatste Oekraïense veiligheidsfunctionaris.

Het hele gebeuren leek ook Poetins angst bloot te leggen om direct in te gaan tegen een afvallige krijgsheer die gedurende een decennium steun had verworven binnen het Russische veiligheidsapparaat. Ook binnen het regime heerste er grote verdeeldheid over hoe er moest worden opgetreden. “Er was wanorde. Je kan discussiëren over de grootteorde ervan, maar er was echt een gebrek aan overeenstemming,” zei een hooggeplaatst Russische diplomaat. “Een tijdlang wisten ze niet hoe ze moesten reageren.”

Poetin werd door de precaire situatie blijkbaar gedwongen tot een compromis met de afvallige leider. In plaats van Prigozjin te vervolgen voor het leiden van de gewapende opstand, stemde Poetin ermee in om de strafzaak te laten vallen.

“Maffiaregels”

“Rusland is een land met maffiaregels. En Poetin heeft een onvergeeflijke fout gemaakt,” zei een hooggeplaatste Moskouse bankier met banden met de Russische inlichtingendiensten. “Hij heeft zijn reputatie als de stoerste man van het land verloren.”

De woordvoerder van het Kremlin van zijn kant, Dmitry Peskov, zei tegen ‘The Washington Post’ dat de inschattingen van de westerse inlichtingendiensten “onzin” waren en naar buiten zijn gebracht “door mensen die over nul informatie beschikken”.

