Poetin is een “oorlogsmisdadiger" én een “moordzuchtige dictator”, volgens Joe Biden

Meer dan graan­schuur alleen: ook deze onmisbare grondstof­fen komen uit Rusland en Oekraïne en stijgen spectacu­lair in prijs

Dat uitgerekend Oekraïne en Rusland samen de belangrijkste graanschuur van Europa vormen, is de voorbije weken onophoudelijk herhaald. Maar ook voor heel wat andere onmisbare grondstoffen zijn we in grote mate afhankelijk van de landen die momenteel oorlog voeren met elkaar. Zoals de nikkel waarmee een batterij elektrische wagens kan aandrijven. Maar evengoed de zonnebloemolie waarin we onze frietjes bakken. Waar hebben we binnenkort een tekort aan en wat kan allemaal duurder worden?

17 maart