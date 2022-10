Poetin hoopt dat de situatie in de geannexeerde gebieden zal "stabiliseren”

Psycholoog over hoe je mentaal sterk blijft bij oorlogs­nieuws. “Als je níks leest, voel je je ook machteloos”

Lig je wakker van de bommen in Oekraïne of vrees je een oorlog op eigen bodem? Logisch. Onzekere tijden doen ons piekeren, en ‘doemscrollen’ verergert dat nog: je blijft op slechtnieuwsverhalen klikken, op zoek naar iets hoopgevends. “Maar hoe meer je leest, hoe ongeruster je net wordt”, weet psychologieprofessor Filip Raes. Hij legt uit hoe je controle krijgt over je angst, zonder je af te sluiten van de actualiteit. “Er is één uitstekend tegengif voor dat gevoel van bedreiging.”

