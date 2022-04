Poetin heeft volgens Kremlin maar één appartementje en drie auto’s: dit is wat hij echt bezit

Pentagon: "Moskva tot zinken gebracht door Oekraïense raketten" - volgens Kiev kon bemanning niet gered worden

De Russische kruiser Moskva is wel degelijk tot zinken gebracht door twee Oekraïense raketten, zegt een hoge verantwoordelijke van het Amerikaanse Pentagon. De functionaris sprak van een zware klap voor het Russische leger. Eerder op vrijdag had een functionaris van de Oekraïense defensie gemeld dat de bemanning van de Moskva niet gered kon worden. Ook de kapitein van het vlaggenschip van de Russische Zwarte Zeevloot, Anton Koeprin, is omgekomen, stellen Oekraïense bronnen.

15 april