"Poetin heeft onvoldoende Novitsjok om alle tegenstanders te doden”, zegt gevluchte journaliste die protesteerde op Russische staatstelevisie

De Russische journaliste Marina Ovsyannikova (44) werd wereldnieuws met haar protestactie tegen de oorlog in Oekraïne op de Russische staatstelevisie. Nu tart ze de Russische president opnieuw in een interview met de Britse zender ‘Sky News’. “Ik denk dat Poetin niet genoeg Novitsjok (zenuwgas, red.) heeft voor al zijn tegenstanders. Toen de oorlog van start ging, begonnen veel meer mensen zich tegen het regime uit te spreken en dat zullen er nog veel meer doen”, zegt ze.

Marina Ovsyannikova dook in maart vorig jaar tijdens een live nieuwsuitzending op staatszender ‘Channel One’ plots achter het nieuwsanker op en hield een bord omhoog met de tekst: Nee tegen de oorlog. Stop de oorlog. Geloof de propaganda niet. Ze liegen hier tegen je.”

Een half jaar later knipte ze haar elektronische enkelband door en ontsnapte met haar dochter naar het Westen. Momenteel verblijven ze in Frankrijk. In een interview met ‘Sky News’ geeft ze nog eens haar ongezouten mening over Poetin en het Kremlin.

Volgens Ovsyannikova blijft het aantal critici van het regime maar aangroeien. “Ik denk dat Poetin niet genoeg Novitsjok heeft voor al zijn tegenstanders”, meent ze.

Novitsjok was het zenuwgas dat werd gebruikt bij de vergiftiging van de Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter in het Britse Salisbury in 2018 en bij de aanval op de Russische opposant Aleksei Navalny in 2020.

Verdeelde elites

Ze spreekt de hoop uit dat de Russische president door zijn omgeving ten val zou kunnen worden gebracht. “Ik denk dat Oekraïne de oorlog zal gaan winnen en dan zal dit de elites alleen maar verdelen.”

“Kijk wat er nu gebeurt.... wat Wagner-baas Prigozjin zegt in zijn scheldtirades. Prigozjin spreekt zich uit. En dan zegt de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov weer iets anders. Ik hoop dat het systeem van binnenuit zal ineenstorten.”

Op de vraag of het de Russische elites zullen zijn die Poetin gaan omverwerpen, antwoordt Ovsyannikova dat sinds oppositieleider Alexei Navalny in de gevangenis zit, “er geen leider is die de mensen zou kunnen verenigen”.

“Er is geen actieve organisatie. Dus ik denk dat de elites verdeeld zullen geraken - dit is misschien geen klassieke staatsgreep. Niemand zal Poetin waarschijnlijk vermoorden of vergiftigen, maar iemand uit zijn inner circle kan op een dag naar hem toekomen en zeggen: ‘Vladimir, we verliezen de oorlog. Het is tijd om te gaan’.”

Wanneer Rusland de oorlog verliest, zal dit ook meteen de laatste dag van de Russische leider zijn, vermoedt ze. “Op de laatste dag van de oorlog - als Rusland de oorlog verliest - zal dit ook de laatste dag van Poetin zijn. Dat is duidelijk. Hij vreest voor zijn leven. Hij zit in zijn bunker. Hij is geïsoleerd.”

