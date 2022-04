Poetin heeft nog politieke vrienden in het Westen: “Hij is de leider waar ik het meest naar opkijk”

Hoewel de meeste politieke leiders Poetin de rug toekeren, zijn er nog steeds politici die in de Russische president geloven. Van de Hongaarse president Viktor Orban was dit reeds geweten, maar ook de Franse presidentskandidaat Marine Le Pen is zeer mild voor Poetin. Daarnaast zijn er nog wel meer namen die in het vriendenboekje van Poetin opduiken.

De Hongaarse president Viktor Orban heeft in het verleden altijd Poetin gesteund, maar sinds de Russische invasie in Oekraïne is ook Hongarije meegegaan in de sancties tegen Rusland. Orban kon niet anders, aangezien Hongarije lid is van de Europese Unie. Daarnaast heeft hij volgens kritische bronnen in Hongarije zijn voorliefde voor Poetin verstopt tijdens de verkiezingen om zo zijn vierde termijn als president veilig te stellen.

Op dit moment wordt er gevreesd dat Orban de eerste zal zijn binnen de Europese Unie om sancties tegen Rusland tegen te houden. Orban weigerde al wapenleveringen naar Oekraïne via Hongarije en is ook tegen een boycot van gas en olie uit Rusland. Bovendien feliciteerde Poetin president Orban met zijn vierde termijn en hoopt hij op een versterkt partnerschap tussen beide landen.

Marine Le Pen

Orban is niet de enige die er een goede band met Poetin op nahoudt. Ook de Franse presidentskandidaat Marine Le Pen sprak zich eerder positief uit over Poetin. Le Pen doet het op dit moment goed in de peilingen in Frankrijk en zal het Macron niet gemakkelijk maken om zijn presidentstermijn te verlengen. Om in de running te blijven in de presidentsverkiezingen zwijgt Le Pen op dit moment bewust over de oorlog in Rusland.

In de reclamefolders van haar partij Rassemblement National (RN) stond eerst een foto van een glunderende Le Pen samen met Vladimir Poetin, maar meteen na de inval zijn die flyers vernietigd en niet meer verspreid. Daarnaast leende haar partij 9 miljoen euro van een Russische bank om hun campagne te bekostigen.

Hoewel Le Pen haar sympathie voor Poetin onder de radar probeert te houden, zou het volgens politieke experts niet moeten verbazen dat Le Pen en haar partij de kant van Poetin zullen kiezen na de verkiezingen. Dit past ook binnen het plaatje van RN, aangezien ze uitgesproken eurosceptici zijn. De Europese parlementariërs van RN stemmen doorgaans dan ook tegen Europese wetsvoorstellen die nadelig zijn voor Poetin.

Nigel Farage

Ook op andere plaatsen in Europa zijn er fans van Poetin. De Britse politicus Nigel Farage vertelde, weliswaar voor de oorlog, dat Poetin de politieke leider is naar wie hij het meest opkijkt.

Ook in ons land was er voor de invasie sprake van steun aan de Russische president. Vlaams Belang gaf toe eerder Poetin te hebben gesteund, maar nu meldt voorzitter Tom Van Grieken dat dit niet langer het geval is.

De grootste ‘vijand’ van Rusland is vanouds de VS, maar zelfs in Amerika is er aanhang voor Poetin. In een recente peiling van ‘The Economist’ blijkt nu dat er bij de republikeinse partij meer aanhang is voor Poetin dan voor de democratische president Biden of de vicepresident Kamala Harris.