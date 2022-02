Poetin haalt tijdens Russische veiligheidsraad uit naar stotterende chef inlichtingendienst: "Praat duidelijk!”

Opmerkelijk moment tijdens een zitting van de Russische veiligheidsraad vanmiddag in het Kremlin over Oekraïne: daarin haalde de Russische president Vladimir Poetin uit naar de chef van zijn veiligheidsdienst. Toen een zichtbaar nerveuze Sergei Naryshkin niet uit zijn woorden leek te komen, sneerde Poetin: “Praat duidelijk!”

De setting op zich was al bijzonder. Poetin had plaatsgenomen achter een bureau, terwijl de leden van de nationale veiligheidsraad op een afstand in een dubbele rij op stoelen zaten. Eén voor één kwamen ze aan het woord en mochten ze hun visie geven over een potentiële erkenning van de twee pro-Russische republieken Donetsk en Loehansk in het oosten van Oekraïne. Een erkenning zou oorlog quasi onafwendbaar maken.

De ongebruikelijke meeting - die volgens Poetin “ongepland” was, zodat hij “de spontane mening” van de hoge functionarissen zou horen - duurde anderhalf uur en werd uitgezonden op de staatstelevisie. Opmerkelijk was de passage van de chef van de veiligheidsdienst Sergei Naryshkin, die in het geheel niet op zijn gemak leek en niet uit zijn woorden kwam. “Praat duidelijk!”, sneerde Poetin op zeker moment.

Naryshkin - die sinds 2016 zijn functie bekleedt en daarvoor speaker van het parlement en stafchef van het Kremlin was - had even daarvoor verkeerdelijk gezegd dat hij voorstander was van het inlijven van de twee bewuste republieken. “Ik ben voorstander van het voorstel om Donetsk en Loehansk in te lijven bij Rusland”, klonk het. Waarop Poetin met een zekere minachting antwoordde: “Daar hebben we het nu niet over, we hebben het over het erkennen van hun onafhankelijkheid.”

Naryshkin herpakte zich enigszins nerveus en verklaarde vervolgens dat hij een voorstander was van het voorstel om de onafhankelijkheid van beide republieken te erkennen. Net als al zijn collega's, overigens. Premier Michail Misjoestin kwam nog het dichtste bij een vorm van tegengas, toen hij zei dat hij vóór een erkenning was “als er geen vooruitgang meer geboekt wordt”.

Rebellenleiders

Eerder vandaag vroegen de rebellenleiders in Donetsk en Loehansk aan Poetin om hun republieken te erkennen. Ze verklaarden zichzelf onafhankelijk van Oekraïne na de pro-Europese revolutie in het land in 2014. Ook het Russische parlement vroeg Poetin al om de pro-Russische republieken te erkennen.

Poetin beloofde tijdens de veiligheidsraad om vandaag nog een beslissing te nemen.

