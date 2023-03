Poetin geeft toe dat hij zonder gordel door straten Marioepol reed

Amerikaans jongetje (6) zit naakt in hondenkooi, meisjes (4 en 5) met “alleen pampers aan” staan te schreeuwen in regen

In het Amerikaanse Philadelphia (Pennsylvania) is een schrijnend geval van kinderverwaarlozing aan het licht gekomen. Twee kleine meisjes stonden halfnaakt te schreeuwen in de regen terwijl een zesjarige jongen binnen opgesloten zat in een hondenkooi.