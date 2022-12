Poetin geeft opmerkelijk geschenk aan bevriende staatshoofden: grappen over 'Lord of the Rings’ volgen meteen

Gasover­schot in Europa: mild eindejaar tegenval­ler voor Poetin (en zijn portemon­nee)

Terwijl de VS kreunen onder sneeuw en ongeziene koude, beleeft Europa een uitzonderlijk mild eindejaar. Een streep door de rekening van Russisch president Poetin. ‘Het is zeer ongewoon dat Europese landen hartje winter hun gasvoorraden aanvullen’, bevestigt energie-expert Mathieu Blondeel. Een overzicht in vijf vragen.

