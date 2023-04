Poetin geeft goedkeuring voor fonds dat families van soldaten moet ondersteunen

Zeker drie doden bij schietpar­tij­en op drie verschil­len­de plaatsen in Marseille

In de Franse stad Marseille zijn in de nacht van zondag op maandag zeker drie doden gevallen bij drie schietpartijen op verschillende plaatsen in de stad. Drie anderen zijn nog in levensgevaar. Het geweld vond plaats in buurten die vaak getroffen worden door drugsgeweld, meldt de politie.