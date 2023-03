Poetin garandeert Chinese president Xi dat hij openstaat voor onderhandelingen met Oekraïne

De Chinese president bedankte Poetin op zijn beurt voor zijn blijvende steun aan China. “Wij zijn partners in een alomvattende strategische samenwerking. Het is die status die bepaalt dat er nauwe betrekkingen tussen onze landen moeten zijn”, aldus Xi. Hij zei voorts dat hij ervan overtuigd is dat het Russische volk Poetin opnieuw zal steunen bij de verkiezingen van 2024.

“Neutrale partij”

Xi Jinping kwam vanmiddag aan in Moskou voor een driedaags bezoek. Later op de dag had hij een eerste gesprek met Poetin tijdens een informele lunch. Dinsdagmiddag vindt het meest officiële deel van de top plaats, met een bijeenkomst van de leiders en Chinese en Russische delegaties.

De Chinese president was voor het laatst in Rusland in 2019. Poetin bezocht China begin vorig jaar, vlak voordat zijn leger Oekraïne binnenviel. Hij was toen bij de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen in Peking, waar de presidenten een partnerschap “zonder grenzen” beloofden aan te gaan. De twee zagen elkaar nog eens in september bij een regionale top in Oezbekistan.