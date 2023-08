Poetin gaat volgende maand niet naar G20-top in India

KIJK. Oostenrijk­se badmeester trapt zwemmer van duiktoren: slachtof­fer valt 10 meter naar beneden

In het Oostenrijkse Steyr heeft een badmeester een zwemmer in de rug getrapt vanop een hoge duiktoren. De man probeerde zich vast te houden aan de balustrade, maar moest die loslaten door de trap in zijn rug. De beelden circuleren op sociale media en zorgen voor veer commotie in Steyr. De woordvoerder van Steyr reageerde op het incident: “We hebben de video ook ontvangen. De badmeester weet dat dit niet oké is en heeft zijn excuses publiekelijk aangeboden.” De komende dagen wordt beslist wat er met de badmeester zal gebeuren. Het slachtoffer heeft zich nog niet gemeld.