Poetin gaat nergens gewoon naar toilet: “Entourage verzamelt zijn uitwerpselen in zakjes die meegenomen worden naar huis”

De toiletgewoonten van Poetin kwamen aan bod in een artikel over de gezondheid van de Russische president, dat eerder deze week gepubliceerd werd door ‘Paris Match’. In de entourage die Poetin vergezelt naar het buitenland, blijkt één persoon verantwoordelijk te zijn voor het verzamelen van de uitwerpselen van de president. Hij moet die vervolgens ook meenemen naar Moskou.

‘Paris Match’ kreeg in oktober 2019 voor het eerst lucht van de regeling, na het bezoek van Poetin aan Saoedi-Arabië. Bronnen in het Midden-Oosten vertelden de publicatie dat de taak was toevertrouwd aan de Federale Beschermingsdienst (FSO), die verantwoordelijk is voor de veiligheid van Russische functionarissen.

Speciale koffer

“Een agent moest de uitwerpselen van Poetin in daarvoor bestemde zakjes doen, zodat er geen spoor achter bleef. Alles werd vervolgens in een speciale koffer weer mee naar Rusland genomen”, klinkt het.

Volledig scherm Poetin verplaatst zich nooit zonder een uitgebreide schare lijfwachten in zijn kielzog. © ANP / EPA

Alles zou in het grootste geheim gebeurd zijn en het personeel van de Russische ambassade zou onder druk gezet zijn om er niets over te lossen.

Het zou niet de eerste keer geweest zijn dat dit gebeurde. Ook bij het bezoek van Poetin aan Frankrijk in mei 2017 werd een dergelijke manier van werken toegepast. Emmanuel Macron ontving zijn Russische ambtgenoot toen met koninklijke allures in Versailles.

Volledig scherm Poetin tijdens zijn bezoek aan Versailles in 2017. © EPA

Volgens de onafhankelijke journaliste Farida Rustamova zou Poetin inderdaad nergens uitwerpselen achterlaten, maar zou het systeem toch enigszins anders in elkaar zitten. Dat zegt ze op autoriteit van een niet-genoemde oude bekende van de president, die ze als bron gebruikt.

Poetin zou al jaren zijn eigen toilet meenemen als hij op buitenlandse reis gaat, klinkt het. Als hij zich binnen Rusland verplaatst, zou hij er ook voor kunnen kiezen om toch naar een gewoon toilet te gaan. Zijn lijfwachten hebben dan de autoriteit om een volledig toiletblok te ontruimen, iets wat in het buitenland niet altijd gaat. Daarna wordt vaak alles grondig schoongemaakt en worden “ongewenste substanties” vernietigd.

Eigen toilet

De Amerikaanse actrice Julia Louis-Dreyfus vertelde in ‘The Late Show’ in 2020 al een soortgelijk verhaal. Zij bezocht het Kunsthistorisches Museum in Wenen, net nadat president Poetin er gepasseerd was. Het personeel vertelde haar toen dat hij zijn eigen toilet had meegebracht en dat het buiten het museum een privétoilet had moeten bouwen, dat Poetin zou kunnen gebruiken indien hij dat wenste. Als hij met zijn vliegtuig reist, zou hij trouwens hetzelfde “draagbare potje” gebruiken, vertrouwde het personeel haar nog toe.

De excessieve maatregelen zouden overigens niet alleen voor zijn toiletbezoeken gelden. Poetin neemt ook overal zijn eigen thermos mee en als hij toch een andere kop of een ander glas zou gebruiken om uit te drinken, wordt die achteraf door zijn lijfwachten meegenomen. “Dan worden alle sporen daarop verwijderd", aldus Rustamova. “Ook als hij iets aanraakt, worden daarna zijn vingerafdrukken afgeveegd.”

Er zou een goede reden zijn dat Poetin zo een bijzondere toiletroutine heeft. Urine en uitwerpselen bevatten immers gevoelige informatie over de gezondheidstoestand van iemand en mogelijke behandelingen die hij of zij ondergaat. Volgens de bron van Rustamova worden de “biomaterialen” van Poetin beschermd als “ultrageheime informatie”. Dat zou ook bij andere wereldleiders het geval zijn, zoals de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

DNA

“Je kan er het DNA van mensen mee ontcijferen en te weten komen of ze een bepaalde aanleg hebben voor erfelijke ziekten, zoals Parkinson en Alzheimer, of ze ziek zijn en welke medicijnen ze nemen” klinkt het nog. “Om nog maar te zwijgen over de mogelijkheid om verre familieleden of onwettige kinderen te vinden.”

