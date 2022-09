Poetin gaat met zijn nucleaire dreiging verder dan officiële doctrine van Rusland: “Dit moet ernstig genomen worden”

Reacties op speech Poetin: van “Rusland is in paniek” over “dreigementen kernwapens serieus nemen” tot “rustig blijven”

Conventionele oorlog

Zeker met het oog op de plannen van Rusland om vier regio's in Oekraïne in te lijven na het organiseren van (nep)referenda. “Geen enkele van die regio's is volledig in handen van de Russen”, aldus Baklitskiy. “Zal Oekraïne dan verplicht worden om die op te geven onder bedreiging van nucleaire wapens? En wat als Oekraïne de gebieden opnieuw inneemt? En wat als Poetin dan géén nucleaire wapens zou gebruiken?”

Het is immers lang niet zeker of het gebruik van kernwapens wel het gewenste resultaat zou opleveren voor Rusland. Dat zegt ook Lawrence Freedman, emeritus-professor oorlogsstudies aan King’s College London. “De campagne van de Russen in Oekraïne was al zeer gruwelijk”, zegt hij. “Als dat een strategisch doel heeft, zou je denken dat het Oekraïne moet overtuigen om zich over te geven. Maar in de praktijk is het effect omgekeerd. Het heeft de Oekraïners nog meer vastberaden gemaakt om hun land te ontdoen van de Russische bezetter. De Oekraïense regering zegt dat nucleaire aanvallen hetzelfde effect zouden hebben.”