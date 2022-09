Poetin gaat begrafenis van Gorbatsjov niet bijwonen

“We weten dat de voornaamste ceremonie op 3 september is, net als de begrafenis, maar de tijdsbesteding van de president laat hem niet toe daar te zijn”, aldus Dmitri Peskov. Hij benadrukte dat de president naar het ziekenhuis was gegaan waar Gorbatsjov is gestorven, om er bloemen bij zijn kist neer te leggen.

Peskov verklaarde dat er verschillende elementen op de begrafenis, zoals een erewacht, georganiseerd zullen worden “met hulp van de staat”.

De laatste leider van de Sovjet-Unie overleed dinsdagavond op 91-jarige leeftijd aan de gevolgen van een “lange en ernstige ziekte”. Gorbatsjov was een van de voornaamste politici van de 20ste eeuw. Hij zette onbedoeld de val van de Sovjet-Unie in gang in 1991, terwijl hij die net probeerde te redden via democratische en economische hervormingen. De val van de Sovjet-Unie luidde ook het einde in van de Koude Oorlog.

Het nalatenschap van Gorbatsjov is omstreden in Rusland: door hem kwam de vrijheid van meningsuiting op, maar hij was ook verantwoordelijk voor het uiteenvallen van een supermacht en de crisisjaren die daarop volgden.

In de Baltische landen was hij ook minder geliefd: hij stuurde het leger in 1991 naar Litouwen en Letland om er protesten tegen de Sovjet-Unie te onderdrukken. Daarbij kwamen zeven mensen om in Riga en veertien in Vilnius. Eerder werden ook protesten in Kazachstan (1986), Georgië (1989) en Azerbeidzjan (1990) dodelijk onderdrukt.

