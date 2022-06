Poetin: “Finse en Zweedse toetreding tot NAVO is geen probleem”

Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons dossier.

"We hebben geen problemen met Zweden en Finland zoals we met Oekraïne hebben", aldus Poetin tijdens een persconferentie in de Turkmeense hoofdstad Ashgabat. "We hebben geen territoriale conflicten. Er is niets dat ons kan storen bij een toetreding van Zweden en Finland aan de NAVO." Als die landen willen toetreden doen ze maar, zei Poetin ook. "Dat is hun zaak."

Maar "indien er daar militairen of militaire infrastructuur ontplooid wordt, dan zijn wij verplicht om op een symmetrische manier te reageren en dezelfde bedreigingen te creëren voor de gebieden van waaruit de bedreigingen tegen ons uitgaan".

Rusland noemde een toetreding van beide landen tot de NAVO, waardoor de Russische grens met de NAVO plots 1.300 kilometer langer wordt, tot nu toe steeds een "destabiliserende factor" voor de internationale veiligheid.

Poetin verwijt NAVO imperialisme

Poetin veroordeelde woensdag ook nog de "imperialistische ambities" van de NAVO, die haar "hegemonie" wil bevestigen via het Oekraïense conflict. "De oproep aan Oekraïne om de gevechten voort te zetten en onderhandelingen te weigeren, bevestigt enkel maar onze hypothese dat het welzijn van het Oekraïense volk geen doel is voor het Westen, maar een manier is om hun eigen belangen te verdedigen", zei hij.

De NAVO en dan vooral de Verenigde Staten, "hadden al langer een externe vijand nodig waarrond ze hun bondgenoten kunnen verzamelen", aldus de president. "Iran is daar niet geschikt voor. We hebben hen deze kans nu gegeven."