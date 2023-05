Poetin feliciteert Russische troepen met inname Bachmoet: onderscheidingen voor alle soldaten die zich hebben ingezet

Wag­ner-deserteur (26) die naar Noorwegen vluchtte wil terug naar Rusland: “Als ze me daar vermoorden, oké dan”

Andrej Medvedev (26), de ex-commandant van het Russische Wagner-huurleger die enkele maanden geleden naar Noorwegen vluchtte, wil nu toch terugkeren naar Rusland. Dat heeft hij meegedeeld in een reeks video’s op YouTube. De Wagner-deserteur voelt zich naar eigen zeggen als “een jongetje in een groot spel”. “Ik had gehoopt dat ik hier rust en vrede zou kunnen vinden, dat ik alle politiek, de oorlog en het leger achter me zou kunnen laten. Maar dat is me niet gelukt.”