Poetin feliciteert Orbán met verkiezingszege

Hongaars referendum over LG­BTQ+-be­leid is niet-bin­dend

Het referendum over het omstreden LGBTQ+-beleid in Hongarije is niet-bindend, omdat minder dan de helft van de kiezers is komen opdagen. Hongaren konden zondag “ja” of “nee” antwoorden op vier vragen, waaronder of ze vinden dat geslachtsveranderingen onder kinderen moeten worden “gepromoot” en of scholen workshops over seksuele geaardheid mogen houden zonder toestemming van de ouders.

10:53