Poetin erkent onafhankelijkheid Cherson en Zaporizja: VN-Veiligheidsraad stemt over veroordelen referenda

VN-Veilig­heids­raad komt vrijdag bijeen over Nord Stream-lek­ken, “meer dan helft van gas al verdwenen”

Op vraag van Moskou komt de VN-Veiligheidsraad vrijdag bijeen over de lekken in de aardgaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2, zo meldt de Russische ambassadeur bij de VN. De woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, Maria Zacharova, had eerder al op Telegram aangekondigd dat Moskou die intentie heeft. Volgens de Deense autoriteiten is al meer dan de helft van het gas uit de pijpleidingen verdwenen in de atmosfeer.

28 september