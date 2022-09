Poetin erkent onafhankelijkheid Cherson en Zaporizja: noodzakelijke stap voor annexatie door Rusland gezet

Ex-brandweer­man moet in Frankrijk de cel in voor aansteken van bosbrand

Een voormalige vrijwillige brandweerman is door een rechtbank in de Zuid-Franse stad Béziers veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf, waarvan één voorwaardelijk, nadat hij bekend had een bosbrand te hebben gesticht. Dat heeft de rechtbank donderdag bekendgemaakt.

29 september