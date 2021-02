Poetin en Loekasjenko treffen elkaar op skipiste

De laatste keer dat beide leiders elkaar troffen, was in september. Ook die ontmoeting vond plaats in Sotsji. Poetin beloofde het in financiële moeilijkheden zittende buurland toen een miljardenkrediet. Nu zei de Kremlinleider dat de samenwerking tussen de industrieën van beide landen belangrijker is dan een “directe financiële ondersteuning” door Moskou. De economie van Wit-Rusland is sterk afhankelijk van Rusland, dat olie en gas levert. Moskou ziet het buurland dan weer als een strategisch belangrijke bufferzone.