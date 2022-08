Poetin en Erdogan sluiten akkoord om economische samenwerking te versterken

Bosbrand in Berlijn onder controle, maar explosiege­vaar blijft

De brand die donderdag uitbrak in een stadsbos in Berlijn is grotendeels onder controle, maar het gevaar voor een nieuwe explosie in een munitieopslagplaats van de politie in het Grunewald blijft groot. “We moeten rekening houden met meer ontploffingen en rondvliegend puin”, zegt de brandweer.

15:52