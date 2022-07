Poetin en Erdogan buigen zich morgen over Oekraïens graanexport

Eerste "slapend" zwart gat buiten ons melkweg­stel­sel ontdekt

Een team van internationale wetenschappers heeft een zogeheten slapend zwart gat ontdekt in de Grote Magelhaense Wolk, een naburig sterrenstelsel van ons melkwegstelsel. Dat heeft de KU Leuven, dat de leiding had over het onderzoek, maandag bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat onderzoekers een slapend zwart gat buiten ons melkwegstelsel ontdekken. De paper van het onderzoeksteam is maandag gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Astronomy.

