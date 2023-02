Poetin eert Russische soldaten tijdens groot patriottisch concert in Moskou: “Trots op glorieuze verdedigers van het vaderland in Oekraïne”

De Russische president Vladimir Poetin heeft de Russische soldaten die in Oekraïne strijden, eer betuigd tijdens een speech in de marge van een groots patriottisch concert in het Loezjniki-stadion in Moskou. “De soldaten vechten heldhaftig, moedig en dapper. We zijn trots op hen”, klonk het.

Het groots patriottisch concert, onder de titel ‘Glorie aan de verdedigers van het vaderland’, wordt door de Russische autoriteiten georganiseerd om het offensief in Oekraïne te steunen. Het concert vindt plaats aan de vooravond van de zogenaamde ‘Dag van de verdedigers van het vaderland’ en twee dagen voor de verjaardag van de Russische inval van Oekraïne.

“Rusland, Rusland, Rusland”.

De massabijeenkomst startte met een vaderlands lied gezongen door de in Rusland bekende zanger Gregori Leps. En toen maakte de Russische president Vladimir Poetin zijn opwachting op het podium. Poetin ging de menigte voor met het roepen van: "Rusland, Rusland, Rusland".

In zijn speech, die slechts enkele minuten duurde, omschreef Poetin vervolgens iedereen die het Russische leger steunt, als “op hun manier verdedigers van het vaderland”. Hij betoogde dat de grote meerderheid van de Russische bevolking achter de strijdkrachten staat. De troepen die sinds de invasie van 24 februari 2022 in Oekraïne vechten of hebben gevochten zijn "glorieuze verdedigers" van Rusland, zo luidde de boodschap.

Oorlog “voor de nationale veiligheid”

Poetin beschreef de inval van Oekraïne andermaal als een strijd om “onze historische grenzen” en “ons volk”. Poetin meent dat Rusland voor de nationale veiligheid en voor de Russisch sprekende minderheid in Oekraïne ten strijde is getrokken en dat Oekraïne, Washington en Brussel sinds 2014 op een confrontatie aansturen en geen onderhandelingen willen.

Hij lijfde aan het begin van de strijd in het oosten en zuiden van Oekraïne in 2014 het schiereiland de Krim in. Hij heeft na de inval van een jaar geleden vier Oekraïense provincies geannexeerd, overigens zonder ze helemaal te veroveren. Poetin sprak vandaag van "historische rechten".

Vastgelopen stellingenoorlog

Aan het front lijkt het ondertussen een vastgelopen stellingenoorlog. De snelle Russische opmars van het begin van de 'militaire operatie' heeft plaatsgemaakt voor terugtrekkende bewegingen en van de bijna 30 procent van Oekraïne die de Russen in maart vorig jaar in handen hadden, is nog circa 18 procent over.

Dat is waarschijnlijk niet goed voor de steun in de publieke opinie in Rusland en daar wil Poetin met de massabijeenkomst iets aan doen.

Er klinken sowieso weinig vreugdekreten momenteel in Rusland, daags na de ‘troonrede’ of ‘State of the Nation’ van Poetin. De staatsmedia wilden moed putten uit diens bijna twee uur durende toespraak, maar blijven eerder met een gevoel van ergernis achter na de ‘nietszeggende’ speech van hun president.

“Poetin dreigde niet meer. Hij klonk als de vermoeide leider van een oorlogsmoe land”, analyseerde onze journalist.

