Poetin dreigt productie van Russische olie te verlagen als antwoord op prijsplafond

Amerikaan in Russisch strafkamp: “Teleurge­steld dat er niet meer gedaan is om mij vrij te krijgen”

Paul Whelan, een Amerikaan die al sinds 2018 wordt gevangengehouden door Rusland, is teleurgesteld dat de Amerikaanse overheid er nog niet in is geslaagd om hem vrij te krijgen. Dat zegt hij vandaag in een reactie op het nieuws over de vrijlating van basketbalster Brittney Griner. Whelan roept president Joe Biden op om snel te handelen.

8 december